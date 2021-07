Raphaël Varane dit oui à Manchester United, la descente aux enfers de Mario Balotelli

La suite après cette publicité

Varane dit oui à MU

Après Sergio Ramos, le Real Madrid est sur le point de perdre Raphaël Varane. Manchester United lui fait les yeux doux depuis quelques semaines et des négociations avaient été entamées entre les deux clubs. Mais désormais, ils va falloir les accélérer. Car, si l'on en croit l'édition du jour de Sport, le défenseur central français aurait dit oui aux Red Devils afin de les rejoindre dans les prochaines semaines. Un nouveau défi pour Varane qui n'a connu, jusque là, que deux clubs dans sa carrière (Lens et le Real Madrid). Il pourrait retrouver à Old Trafford son ami en équipe de France, Paul Pogba, s'il ne part pas au PSG. Mais avant cela, il faut que les deux mastodontes européens se mettent d'accord.

La galère continue pour Balotelli

«Pauvre Balotelli.» Voilà comment le Quotidiano Sportivo introduit les informations sur l'attaquant italien. Comme chaque été depuis quelques saisons, Super Mario se retrouve libre de tout contrat et la galère continue en ce mois de juillet 2021 pour l'ancien Niçois et Marseillais. Selon le média, l'AC Monza (Serie B), qui lui avait permis de se relancer la saison passée, ne va pas le garder et lui proposer une prolongation de contrat. Balo est donc libre depuis le 30 juin et même sans proposition de la part d'un club. La descente aux enfers continue pour l'Italien qui n'est plus dans les radars de clubs de première division en Europe. «Sans emploi à 30 ans», résume QS. Un sacré gâchis.

L'Angleterre aux anges... et en demies

Angleterre-Danemark. Ce sera l'affiche de la deuxième demi-finale de l'Euro, mercredi à Wembley. Un évènement pour tous les Anglais, à deux matches d'un sacre qui les fuit depuis la création du championnat d'Europe en 1960. La qualification hier soir à Rome contre l'Ukraine (4-0) a enthousiasmé tout un peuple, tout un pays. La preuve avec les unes du jour. C'était «impressionnant», pour le Sunday Times. «Fourmidable», pour The Independent. Le Daily Star a vu en l'équipe des Trois Lions des «gladiateurs». Plus mesuré que le Sunday Mirror, qui les compare à des «demi-dieux». Une compétition internationale, des victoires et c'est tout un Royaume qui délire.