JT Foot Mercato : les flops du Mondial

Les favoris sont dehors

L'Allemagne a pris une vraie claque pendant ce Mondial et cela va avoir de vraies conséquences. Il y a certains Allemands qui risquent de prendre leur retraite internationale comme Thomas Müller. Il était attendu comme le grand patron de cette attaque allemande, mais le joueur du Bayern Munich termine avec un triste bilan de 0 but et 0 passe décisive. Le plus gros couac de ce Mondial nous vient de Belgique avec deux joueurs qui cristallisent les tensions. Les Belges ont tout raté cette année, à l'image d'un Romelu Lukaku catastrophique hier contre la Croatie. Autre Diable Rouge à être pointé du doigt : Kevin de Bruyne. Censé être le joueur phare de cette sélection, le Cityzen n'a pas été aussi rayonnant qu'en Premier League.

Les catastrophes du Mondial

On n'oublie pas le cas Gareth Bale. Le Gallois, comme son coéquipier Aaron Ramsey, devait être le facteur X de cette sélection britannique. Au final, il n'a rien montré, n'a pesé sur aucune rencontre et a semblé subir les événements, incapable de mobiliser ses troupes pour jouer les trouble-fêtes du groupe B. En France, on a aussi un joueur en méforme qui semble hors du coup, c'est Benjamin Pavard. Le défenseur vit mal sa Coupe du Monde et divise le vestiaire des Bleus. Et on termine, par un joueur que l'on attendait chez nos adversaires danois du groupe D, c'est Christian Eriksen. Lui aussi est un cadre majeur et surtout un formidable footballeur, comme il a pu nous le montrer lors des deux dernières confrontations entre la France et le Danemark, mais cette édition 2022 a été difficile pour lui. À l'image de son équipe, il n'est jamais apparu en mesure de faire quelque chose.

Grizou répond à la Pologne

Antoine Griezmann était en conférence de presse cet après-midi, l'occasion pour lui de répondre à Wojciech Szczęsny qui avait provoqué les Bleus et notamment Kylian Mbappé. Voilà ce qu'a déclaré l'attaquant français : «Pour le moment, le coach me demande de tirer les corners et les coups francs. Les penalties ? Sur ce point, c'est très clair. Mais on ne va pas donner d'info à Szczesny. Il a déjà arrêté deux pénos. S'il y en a un, il aura la surprise du tireur.» Le 8e de finale France-Pologne est lancé.