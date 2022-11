France - Danemark : les mots de Jules Koundé après la victoire

Les Bleus l'ont fait ! Assuré d'être qualifié en huitièmes de finale du Mondial 2022, l'équipe de France a fait le plus dur en s'imposant contre le Danemark, adversaire le plus coriace de son groupe (2-1). Titularisé en tant que latéral droit, Jules Koundé a réagi après la victoire et a évoqué sa prestation.

«On a fait un très gros match, on a été bien, consistant, solides. Quand le Danemark a égalisé, on a gardé cette envie d'aller chercher la victoire contre une équipe qui ne nous a pas souri cette année. C'est une bonne chose d'avoir six points, on va pouvoir faire de la rotation, cela ne peut être que bénéfique, car tout le monde sera concerné. On aimerait finir sur une 3e victoire, a-t-il assuré sur beIN SPORTS, avant d'évoquer sa prestation personnelle. Je me suis senti bien, c'était un peu difficile au début, je manquais de repères, mais après avec Ousmane, ça a été mieux, on a déjà joué comme ça en club. Mon objectif a été de bien défendre, fermer mon couloir. Je suis content et Ousmane (Dembélé), puis Kingsley (Coman) m'ont aidé.»