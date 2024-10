Un espoir de l’Atlético explique son choix de lâcher l’Algérie

Rayane Belaid ne représentera pas l’Algérie. L’Hispano-Algérien a, comme tous les autres joueurs à la double nationalité, dû faire le choix cornélien entre ses deux pays. Pour Belaid, qui compte une cape avec les U18 algériens, la décision n’a pas été si difficile à prendre. Dès que la Roja l’a appelé, celui qui est né à Orihuela a choisi de représenter l’Espagne, son pays natal.

La suite après cette publicité

« Au début, l’Algérie me sélectionne. Et une semaine plus tard, l’Espagne m’appelle. On m’a demandé d’attendre avant d’accepter la proposition de l’Algérie au cas où l’équipe nationale m’appellerait et cela s’est produit. Je l’ai décidé avec ma famille, nous avons compris que c’était le meilleur pour moi et c’est ce qui s’est passé », a ainsi révélé le jeune colchonero. Une déception pour les Fennecs qui voient un nouveau jeune binational leur filer entre les doigts.