Villarreal : les débuts cauchemardesques de Quique Setién

La suite après cette publicité

On ne change pas une équipe qui gagne. Un dicton souvent utilisé dans le foot et le sport en général, qui a certes quelques limites puisque tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut souvent renouveller les effectifs, mais qui n'en reste pas moins justifié. Et que ceux qui ne sont pas d'accord avec ça aillent discuter avec les dirigeants et les supporters de Villarreal. Le 24 octobre dernier, le coach du Sous-Marin Jaune devait ainsi faire ses adieux à Villarreal, s'envolant direction Birmingham pour signer avec Aston Villa.

Alors certes, on ne pouvait pas parler d'une équipe qui gagne, puisque même si les résultats étaient corrects, l'équipe de la région de Valence était septième au classement au moment du départ du coach basque, ce qui n'a rien d'exceptionnel au vu de l'effectif. C'est même peut-être un peu décevant, tout comme la septième place la saison dernière. Mais avec l'ancien coach du PSG, Villarreal restait une équipe très compétitive, sur des formats de coupe notamment, à l'image des demies de finale de Ligue des Champions atteintes la saison dernière, ou du sacre en Europa League d'il y a deux ans. Son approche parfois très/trop défensive avec un effectif plutôt fourni dans le secteur offensif était aussi souvent pointée du doigt.

De la possession, trop de possession

Mais nul doute que tout ceux qui ont critiqué Emery ces derniers mois, parfois à tort, parfois à raison, le regrettent désormais. Arrivé pour le remplacer, Quique Setién est déjà très critiqué. Son arrivée avait déjà inspiré beaucoup de méfiance et de défiance, notamment parce que sa philosophie de jeu est bien différente de celle d'Emery. Changer de coach en pleine saison, c'est déjà difficile, et pour donner les commandes à un entraîneur avec une vision totalement différente, encore plus. Et les résultats ont finalement donné raison aux sceptiques. Après quatre matchs, le Sous-Marin Jaune totalise trois défaites, face à l'Athletic et Mallorca en Liga, et face au Lech Poznan en Conference League, même si le match n'avait plus forcément d'enjeu. Pour son premier match, il avait dû se contenter d'un 2-2 face à l'Hapoel Beer Sheva en Europe également.

Au delà des résultats, c'est le contenu qui est inquiétant. Si Villarreal avait ces dernières années gagné son étiquette d'équipe solide et très verticale, tranchante quand elle attaque, difficile de dire à quoi joue l'équipe désormais. De la possession stérile à outrance, et pratiquement aucun danger créé avec le ballon. Lors de la défaite 2-0 face à Mallorca à la maison - même si actuellement Villarreal joue sur la pelouse de Levante puisque son stade est en travaux - le Sous-Marin Jaune avait terminé avec 71% de possession mais seulement 2 tirs cadrés ! A tel point que le public de Villarreal, pourtant habituellement très calme et très patient, avait déjà scandé des chants réclamant son départ !

Setién déjà en danger

C'est dire à quel point la situation est tendue en ce moment. Une énorme crispation qui est également arrivée jusqu'aux bureaux du club, puisque comme l'indiquent divers médias espagnols, il y aurait déjà eu une réunion de l'état-major amarillo pour discuter de l'entraîneur. Du jamais vu à Villarreal, club qui mise généralement sur la stabilité et est loin de prendre ce type de décision à la légère. El Chiringuito dévoile notamment qu'à son arrivée, Sétien ignorait le nom de certains joueurs de l'équipe, ce qui n'a clairement pas plu en interne. Autant dire qu'il n'a plus le droit à l'erreur, alors que le calendrier de Villarreal après le Mondial s'annonce presque démentiel.

Alors que les Jaunes défieront l'Espanyol mercredi en Liga et disputeront leur dernier match d'avant-Mondial face à une équipe amateur en Coupe, ils affronteront le voisin Valence puis le Real Madrid dès le retour de la trêve mondialiste. Autant dire que si la situation ne s'améliore pas, ces deux duels risquent d'être les derniers de Setién à la tête de Villarreal. S'il est encore tôt dans la saison, le Sous-Marin va devoir commencer à prendre des points, puisque devant, les rivaux pour l'Europe comme le Betis, la Real Sociedad, l'Athletic et même Osasuna et le Rayo, sont sur des dynamiques plutôt positives...