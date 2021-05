Le vestiaire du Real Madrid demande à Zinedine Zidane de rester

Tout est encore possible. Le Real Madrid, au terme d'une saison compliquée, marquée par d'innombrables blessures et cas de Covid-19, peut encore conserver son titre de champion d'Espagne. La Casa Blanca reçoit Villarreal ce samedi pour le compte de la 38e et dernière journée de Liga avec l'obligation de gagner, en attendant un faux-pas de l'Atlético de Madrid, qui possède aujourd'hui deux points d'avance au classement. Pourtant, ce vendredi, en conférence de presse, c'est plutôt l'avenir de Zinedine Zidane qui était encore sur toutes les lèvres.

Le technicien merengue a été assailli de questions à ce sujet. Et comme souvent, ZZ a botté en touche. «Le plus important, ce n’est pas moi, c’est l’équipe, c'est le match de demain, ce qu’on veut réussir demain, c’est tout ce qui nous anime. C’est la vérité. Parfois, je peux noyer le poisson. Mais aujourd’hui, on est juste concentré sur le match. Après tout ce qui s’est passé cette saison. On va juste tenter 90 minutes de haut niveau pour aller chercher cette Liga. Je ne répondrai pas à ça, demain, il y a match, c’est tout ce qui compte», a lâché le coach madrilène, avec le sourire, avant de poursuivre face aux relances à répétition.

ZZ remercie ses joueurs

«Il n'y a pas de discussion prévue. On pense uniquement au match de demain. Mon avenir, n'est pas important, l’équipe oui. Je me répète mais, comme vous insistez, je ne pense qu’au match de demain et aux joueurs pour le match de demain», a-t-il indiqué. Une tendance semble toutefois se dessiner : son vestiaire, lui, espère que le Français ira au bout de son contrat, jusqu'en juin 2022. ABC assure dans son édition du jour que les joueurs ont demandé à ZZ de rester. Le quotidien espagnol précise que la majorité du groupe lui a tenu ce discours, même certains des joueurs les moins utilisés. Seul Andriy Lunin ne semblait pas sur la même longueur d'onde.

Un soutien auquel le champion du monde 1998 a réagi face aux journalistes. «J’aime beaucoup, beaucoup mes joueurs, ils m’ont sauvé sur le terrain, ils ont toujours tout donné, je leur en serai toujours reconnaissant, je les remercie de penser ça. (...) Mes joueurs ont toujours tout donné, malgré les difficultés. (...) Ils ont tout fait pour. Ils ont toujours tout donné», a-t-il confié. Pas sûr que cela suffise à le convaincre de poursuivre l'aventure plus longtemps. Premiers éléments de réponse samedi.