La FIFA confirme un nouveau format pour le Mondial 2026

C’était dans les tuyaux, c’est désormais officiel. Comme expliqué ces dernières heures sur notre site, la FIFA a validé le nouveau format de la Coupe du Monde 2026. Les 48 participants seront ainsi bel et bien répartis en 12 groupes de 4 équipes, au cours d’un tournoi qui se déroulera sur 56 jours, avec une finale ayant lieu le 19 juillet 2026. Les 8 meilleurs troisièmes des poules seront également qualifiés pour la phase à élimination directe du Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L’instance dirigeante du foot mondial a détaillé tout cela dans un communiqué publié après le 73e congrès de la FIFA à Kigali, au Rwanda.

« Sur la base d’un examen approfondi qui a pris en compte l’intégrité sportive, le bien-être des joueurs, les voyages d’équipe, l’attractivité commerciale et sportive, ainsi que l’expérience de l’équipe et des fans, le Conseil de la FIFA a approuvé à l’unanimité l’amendement proposé au format de compétition de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à partir de 16 groupes de trois à 12 groupes de quatre avec les deux meilleures équipes et les huit meilleures équipes classées troisièmes progressant vers un tour de 32. Le format révisé atténue le risque de collusion et garantit que toutes les équipes jouent un minimum de trois matches, tout en offrant un temps de repos équilibré entre équipes concurrentes. »

