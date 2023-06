Sochaux va faire appel de la décision de la DNCG

L’information est tombée un peu plus tôt dans l’après-midi. La DNCG a décidé de rétrograder le FC Sochaux-Montbéliard en National 1 suite à son audition des derniers jours. Longtemps dans la course pour la montée en Ligue 1 cette saison, les Lionceaux ont réagi et affirment qu’ils vont faire appel de cette décision. Le club indique notamment que des fonds provenant de son actionnaire chinois sont attendus dans les prochains jours.

«Le FC Sochaux-Montbéliard, tout en reconnaissant la légitimité de cette décision, va faire appel de celle-ci afin de produire la preuve de la couverture par le groupe Nenking de son déficit prévisionnel pour la saison à venir, comme cela avait été le cas il y a un an. Le groupe Nenking, propriétaire du FCSM, doit de manière imminente débloquer les fonds prévus à cet effet, et les verser à sa filiale. Le retard dans le versement de ces fonds, qui a motivé la sanction de la DNCG, s’explique par les difficultés de trésorerie rencontrées par Nenking dans ses activités liées à un marché immobilier chinois en crise depuis la crise sanitaire», peut-on lire dans le communiqué doubiste.

