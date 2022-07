OM : Luan Peres en route pour Fenerbahce

Depuis que Pablo Longoria est arrivé à l’Olympique de Marseille, et avant encore, l’OM peine à vendre. Pour autant, le propriétaire, Frank McCourt, a aussi demandé à son président de céder quelques éléments pour financer la suite du mercato. Pour le moment, le club phocéen a surtout vécu des arrivées.

En effet, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Isaac Toure, Chancel Mbemba, Luis Suarez et Samuel Gigot ont débarqué. Le président l’avait expliqué : un effectif ne doit pas excéder 22 ou 23 joueurs dans un effectif. Celui de l’OM commence à être pléthorique.

Les positions de l’OM et du Fener sont proches

Si des arrivées sont encore attendues (un piston gauche et un milieu de terrain), c’est du côté des départs que cela devrait bouger. Outre les dossiers Caleta-Car et Strootman, certains éléments attisent les convoitises. C’est le cas de Bamba Dieng, pisté Fribourg, mais aussi de Luan Peres.

Le défenseur central gaucher brésilien de 28 ans est la priorité du club turc du Fenerbahce. Les deux parties discutent d’un transfert et non d’un prêt. Les positions semblent s’être rapprochées ces dernières heures et la tendance serait plutôt à un départ. Voici peut être la première pierre d’un dégraissage longtemps attendu.