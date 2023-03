OM : Igor Tudor justifie l’épineuse gestion du duo Alexis Sanchez-Vitinha !

La suite après cette publicité

En clôture de la 27e journée de Ligue 1, l’OM, éliminé de la Coupe de France et récemment balayé par le rival parisien, aura à cœur de sa racheter face à son public. Opposés au Racing Club de Strasbourg, les hommes d’Igor Tudor devront, en effet, s’imposer pour conforter leur deuxième place et tenir à distance l’AS Monaco et le RC Lens. Pour ce faire, les Phocéens pourront notamment compter sur l’apport d’Alexis Sanchez, homme fort des Olympiens depuis le début de la saison.

Alexis Sanchez impressionne l’OM !

Présent en conférence de presse, Igor Tudor est d’ailleurs revenu sur l’impact de l’ancien buteur de l’Inter Milan. «On a beaucoup parlé d’Alexis sur ses qualités footballistiques mais il a aussi des valeurs, c’est un exemple, il veut toujours gagner, il arrive 3h en avance à l’entraînement, il veut toujours jouer, donner le maximum, c’est un exemple pour les autres. Il apporte par ces valeurs morales. Il me rappelle le football d’autrefois et non ce football devenu un peu plus superficiel si je peux me permettre», a ainsi lancé Tudor au sujet de son buteur.

Des propos allant dans le sens de ceux tenus par Ruslan Malinovskyi quelques minutes auparavant. «Alexis est un grand joueur, il l’a prouvé en Angleterre, en Italie. Il a une mentalité de champion même à l’entraînement, s’il ne gagne pas il s’énerve. Il aime parler foot, avant les matches il nous donne des conseils techniques et tactiques, c’est quelque chose qui démontre son intelligence. Sur les coups francs ? La dernière fois il se sentait de tirer le coup franc (contre Paris, ndlr), il avait déjà marqué dans cette position, ça dépend mais s’il se sentait, c’est normal. On peut échanger sur ça, ce n’est pas un problème. Si c’est plus près, ça peut être lui, si c’est plus loin, ce sera peut être pour moi», assurait, en ce sens, l’Ukrainien.

Vitinha bientôt associé au Chilien ?

Auteur de 13 buts et 1 passe décisive en 32 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, le Chilien s’avère donc précieux pour le collectif olympien, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Malgré tout, sa position esseulée à la pointe de l’attaque marseillaise commence à interroger plusieurs observateurs, qui plus est après l’arrivée d’un certain Vitinha, recrue la plus chère de l’histoire du club. Relancé sur cette possible association à venir avec l’ancien buteur de Braga, fort de 65 petites minutes de jeu en L1 depuis son arrivée, Tudor a cependant rappelé l’importance qu’il accordait à l’équilibre de son onze.

«Sur le positionnement d’Alexis et l’absence de Vitinha à ses côtés ? Je choisis la solution qui, je pense, nous permet de gagner plus facilement. C’est aussi mon choix et cela ne veut pas dire que c’est le meilleur. Peut-être qu’on gagnerait avec les deux. Je pense à l’équilibre, à l’attaque et à la défense. Je pense à la meilleure solution pour gagner les matchs. Il y a des matchs où j’arrive à le deviner et parfois je me trompe», a ainsi justifié le Croate. Reste désormais à connaître le moment où il décidera d’aligner ce duo prometteur dès le coup d’envoi. Dès ce dimanche face au Racing ? Réponse dans les prochaines heures…

