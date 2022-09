Serie A : Marcelo Brozovic libère l'Inter face au Torino

Dans un contexte de crise, l'Inter accueillait le Torino, à l'occasion de la 6e journée de Serie A. Huitièmes, les Nerazzurri restaient sur deux revers, dans le derby contre l'AC Milan et lors du choc de la 1ère journée de Ligue des champions face au Bayern. Les troupes de Simone Inzaghi devaient réagir.

La suite après cette publicité

Avec les retours d'Handanovic, de Vrij, Di Marco, Barella et Darmian, les Milanais ne trouvaient pas la faille dans le premier acte. Et le deuxième s'annonçait aussi compliqué. Alors qu'on se dirigeait vers une nouvelle déconvenue milanaise, le milieu croate Marcelo Brozovic est venu se jeter devant le but pour couper un centre de Nicolo Barella (1-0, 89e). Une victoire arrachée sur le fil qui permet à l'Inter de retrouver le sourire et de reprendre provisoirement la 3e place du classement.