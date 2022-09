Réunion de crise à l'Inter Milan !

La suite après cette publicité

Dauphin de son grand rival milanais la saison passée, l'Inter éprouve bien plus de difficultés en ce début de saison. Auteurs de trois victoires et deux défaites contre la Lazio (1-3) puis face aux Rossoneri (2-3), les Nerazzurri pointent actuellement à une triste huitième place en Serie A. Pas plus en réussite sur la scène européenne, les hommes de Simone Inzaghi ont débuté leur campagne de Ligue des Champions par une défaite logique face au Bayern Munich (0-2). De quoi alarmer les hautes sphères du club intériste, déjà inquiétées par le visage affiché par le club milanais.

Conséquence directe de ce brouillard collectif et de ce début plus que contrasté sur le plan comptable, une réunion de crise a donc eu lieu à Appiano Gentile entre le personnel technique, l’ensemble de la direction et les joueurs. Une information dévoilée par «La Gazzetta dello Sport» dans son édition du jour. Un rassemblement au cours duquel tous les acteurs ont ainsi tenté de comprendre les raisons de cette méforme et de ce rendement méconnaissable, compte tenu des promesses affichées par l'Inter au cours des derniers mois. Parmi les sujets évoqués, les "blackout" psychologiques, la nervosité affichée sur le terrain et la condition physique ont notamment été cités.

L'Inter appelle à la mobilisation générale !

Du poste de gardien de but au secteur offensif en passant par la défense intériste, tous les postes, sans exception, ont été ciblés. Comment se relever ? Comment retrouver une personnalité sur le terrain ? Où sont les joueurs capables d'insuffler une dynamique dans cet effectif ? Qui sont les cadres ? Autant de questions posées au cours de cet échange. Une discussion jugée constructive par le directeur sportif du club italien, Giuseppe Marotta. Si les dirigeants ont majoritairement pris la parole, plusieurs joueurs se sont également exprimés, à l'image d'Handanovic et Barella, deux joueurs souvent critiqués depuis la reprise.

Un mea culpa d'ensemble essentiel et un cri unanime : «Il faut redevenir une équipe». Voici les mots forts prononcés au cours de cette réunion, comme le rapporte le média italien. «Nous sommes l'Inter, nous avons le devoir de viser le maximum et de respecter les gens», rappelle, de son côté, un cadre. Invité, également, à s'exprimer, Simone Inzaghi a quant à lui rappelé qu'il n'y avait pas de hiérarchies fixes et que tout rôle pouvait être remis en question. Une alerte envoyée avant de mobiliser ses troupes : «rien n'est perdu, nous sommes en début de saison, tout est entre nos mains. Prouvons-le immédiatement», a ainsi lâché le technicien italien.

Même son de cloche du côté de Giuseppe Marotta : «d'une confrontation peut naître quelque chose d'important pour l'avenir. Vous avez besoin de plus de motivation de la part de tout le monde lorsque vous portez cette tunique», a-t-il ainsi déclaré au micro de Sky. Dans cette volonté de se relever, si l'Inter Milan tourne au ralenti depuis le début de la saison, le board intériste continue, par ailleurs, d'accorder sa confiance à Inzaghi : «il a fait preuve de courage. Inzaghi dispose d'un effectif de qualité qu'il doit utiliser au mieux. Il fait un excellent travail, le coach a toute notre confiance». Reste désormais à savoir combien de temps cela pourra durer... Une chose est sûre, une réaction est attendue dès ce samedi contre le Torino car un nouveau faux pas pourrait définitivement embraser un vestiaire qui semble déjà bien touché.