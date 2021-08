OL : Houssem Aouar remercie les remplaçants

L'Olympique Lyonnais version Peter Bosz a lancé sa saison de Ligue 1 par un match nul contre le Stade Brestois (1-1). Irvin Cardona avait ouvert le score pour les Bretons, avant que l'entrée d'Islam Slimani ne permette aux Lyonnais de recoller. Cet après-midi, ce sont bien les entrants, Islam Slimani et Lucas Paqueta (60e), qui ont réveillé l'OL, jusqu'ici en mauvaise posture. Un coaching que n'a pas manqué de saluer Houssem Aouar, interrogé au micro d'Amazon Prime Video au coup de sifflet final.

«On ne peut pas dire que c’est un bon point même si ce n’est que le début. On apprend une nouvelle philosophie, ce que le coach nous demande. En première mi-temps, on pouvait faire mieux dans l’utilisation du ballon, dans le jeu de position, les passes, ça nous a couté un but. On est bien revenu grâce aux entrants, c’est bien ça implique tout le monde. Amener du sang frais, c’est toujours mieux, on a tendance à entrer dans un faux rythme, les entrants nous ont bien aidé, on est contents de mettre ce but, même si au départ on voulait rentrer avec les trois points,» a déclaré Houssem Aouar.