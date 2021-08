Ligue 1 : l'OL accroché d'entrée par le Stade Brestois

Première de la saison au Groupama Stadium, où l'Olympique Lyonnais version Peter Bosz affrontait le Stade Brestois du fraîchement nommé Michel der Zakarian. Memphis Depay parti à Barcelone, c'est Léo Dubois, brassard vissé au bras, qui menait un 4-3-3 rajeuni par les présences du latéral droit Malo Gusto, du défenseur central Castello Lukeba et du prometteur Rayan Cherki. En face, arrivé d'Alkmaar il y a trois jours, le gardien néerlandais Marco Bizot prenait la place de Gautier Larsonneur dans le but. En défense, Lilian Brassier (venu de Rennes) et Jere Uronen (arrivé de Genk) étrennaient leurs nouvelles couleurs. Les Bretons voulaient se rassurer après une préparation estivale marquée par 4 défaites et 1 nul, pour aucun succès. Premier fait de jeu, après un premier quart d'heure équilibré, blessé, Haris Belkebla était contraint de laisser sa place à Hugo Magnetti.

La suite avait tout d'un match de début de saison, fait d'hésitations et d'imprécisions, de tentatives qui manquent de tranchant. Les Brestois se mettaient en évidence par Irvin Cardona, qui servi par Franck Honorat au second poteau voyait sa demi-volée captée par Anthony Lopes (11e). Lyon réagissait timidement. Malo Gusto ne cadrait pas pied gauche (21e), pas plus que Moussa Dembélé, qui après une combinaison avec Aouar voyait ce même pied se dérober dans la surface (31e). Servi par Cherki, Maxence Caqueret trouvait lui les gants de Bizot (45e+2). Avant la pause, Lyon était puni. Irvin Cardona volait le ballon à Thiago Mendes sur la ligne médiane, déboulait côté gauche et utilisait les appels de Frank Honorat et Steve Mounié pour se présenter devant la surface et loger un tir puissant hors de portée d'Anthony Lopes (0-1, 43e).

Lopes évite le 0-2, Slimani fait une entrée gagnante

Au retour des vestiaires, l'OL revenait avec ses soucis. Franck Honorat faisait des misères à la défense (49e, 52e). Suite à une perte de balle de Lukeba, qui tentait de sauver la touche, Honorat filait à cent à l'heure avant de glisser un centre en retrait pour Romain Faivre. L'international Espoirs effaçait son vis-à-vis mais voyait son tir sorti devant sa ligne par Marcelo (56e). L'action suivante, Brendan Chardonnet venait couper d'une tête sublime le centre de Mounié. Anthony Lopes jaillissait comme un félin pour éviter le 0-2, se relevait et détournait la tentative de remise au centre du capitaine brestois. Pour tenter de réveiller les siens, Peter Bosz lançait du sang neuf (60e). Lucas Paqueta et Islam Slimani prenaient les places de Rayan Cherki et Thiago Mendes, sorti sous les sifflets.

Deux minutes après, l'OL égalisait. Sur un bon mouvement initié côté gauche par Lucas Paqueta, Léo Dubois basculait le jeu vers la droite pour Karl Toko Ekambi, qui remisait de la tête. Islam Slimani enchaînait contrôle poitrine et frappe pour battre Marco Bizot sur son premier ballon (1-1, 62e). L'OL continuait, poussé par quelque 29 000 spectateurs. Mais sur ce centre d'Aouar, Dembélé, seul au premier poteau, ne cadrait pas sa tête (71e). Et sur celui de Paqueta, la remise de Toko Ekambi ne profitait pas à Aouar, repris in extremis par Magnetti, venu tacler aux six mètres (73e). Poussé dans le dos au moment d'armer sa tête, Islam Slimani n'héritait pas du penalty espéré (75e). Les errements défensifs de l'OL étaient comblés par la main chaude de Lopes, qui claquait le ballon centré par Faussurier et parfaitement repris de la tête par Mounié (81e). Dans les arrêts de jeu, Marco Bizot enlevait du pied la frappe d'Houssem Aouar (90e+1) et le SB29 tenait le point du nul jusqu'au bout. Prochaine journée : Angers-OL et Brest-Stade Rennais.

