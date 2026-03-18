UEFA Europa League
C3 : Braga offre une nouvelle remontada au Portugal
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@Maxppp
Le football portugais est en fête. Hier soir, le Sporting Portugal s’est offert une remontada face aux Norvégiens de Bodo/Glimt. Battus 3-0 à l’aller, les Lisboètes l’ont emporté 5-0 pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Aujourd’hui, c’est un autre Sporting, celui de Braga, d’en faire de même en Ligue Europa.
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Battus 2-0 par les Hongrois de Ferencvaros lors du huitième de finale aller, les joueurs de Braga ont renversé la tendance en s’imposant sur le score de 4 buts à 0, grâce à des réalisations signées Horta (doublé), Grillitsch et Martinez. Au tour suivant, les Portugais affronteront le vainqueur du duel entre le Panathinaïkos et le Betis.
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