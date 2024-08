Lens : le Stade Brestois pousse pour Massadio Haidara

Le mercato du RC Lens aura été animé cet été et c’est encore loin d’être terminé puisqu’une nouvelle arrivée pour remplacer Kevin Danso est prévue. Mais dans le sens des départs, Massadio Haïdara, pilier du vestiaire depuis 2018, pourrait en effet faire quitter le Nord. Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques jours, Al-Khor (Qatar) est entré en contact avec l’entourage du joueur pour prendre la température ces derniers jours, lui qui n’avait pas été convoqué par Will Still pour la réception de Brest (2-0).

D’après nos informations, le Stade Brestois pousse aussi pour enrôler le défenseur malien de 31 ans, capable d’évoluer aussi bien en latéral gauche qu’en axial gauche. Avec déjà deux défaites concédées et 7 buts encaissés en deux rencontres, Brest, qui jouera la Ligue des Champions cette saison, souhaite l’enrôler rapidement pour renforcer sa défense. Le club breton a travaillé en parallèle sur le dossier Layvin Kurzawa. Mais à un an de la fin de son contrat, Massadio Haidara (31 ans) n’est pas forcément sur le départ.