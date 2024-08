Le RC Lens a identifié le successeur de Kevin Danso

Le RC Lens va vivre des dernières heures de mercato assez animées. Déjà, la qualification en Ligue Europa Conférence changera sans doute certains plans de la direction. Les Sang et Or ont fait la moitié du chemin après avoir battu le Panathinaïkos hier à Bollaert 2-1. Une rencontre durant laquelle un certain Kevin Danso a brillé, mais qui risque bel et bien de quitter le club d’ici la grosse semaine de mercato restante.

Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines, le défenseur central est courtisé, et plus particulièrement par la Serie A. Si l’Atalanta tient un accord avec lui, club disputant la Ligue des Champions cette saison, l’Autrichien a donné sa priorité à l’AS Roma. Comme nous l’affirmions plus tôt dans la journée, le club de la capitale italienne a formulé une première offre légèrement supérieure à 20 M€, refusée.

Lens va formuler une première offre

Nul doute que la Louve reviendra à la charge, même si la vente de Paulo Dybala a pour le moment échoué. Le RC Lens acceptera sans doute le départ de son joueur de 25 ans pour 23 M€. L’écart n’est pas grand avec la première offre. Il faut donc se préparer à un départ de Danso, ce que fait la direction. D’après nos informations, cette dernière va avancer sur Teden Mengi (22 ans) et pourrait formuler une offre de prêt à Luton Town avec option d’achat.

Méconnu pour le public français, le défenseur anglais ne l’est pas pour les recruteurs de Ligue 1. Nice s’est intéressé à lui en juillet pour remplacer Jean-Clair Todibo. Formé à Manchester United, club dont il est définitivement parti pour Luton l’été dernier contre 2 M€, il a réalisé une saison dernière pleine en Premier League (30 matchs, 1 but), même s’il n’a pas pu empêcher la descente en Championship des Hatters en fin de saison. Reste à savoir si cette première offre lensoise sera suffisante pour convaincante.