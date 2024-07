Nice s’active sur Teden Mengi

L’OGC Nice est en pleine mutation. Exit Florent Ghisolfi et Francesco Farioli et place désormais au tandem Florian Maurice-Franck Haise. L’ancien homme fort du mercato du Stade Rennais est déjà à pied d’œuvre pour remodeler l’effectif du club azuréen. Si Khéphren Thuram a déjà quitté Nice pour signer à la Juventus, Jean-Clair Todibo devrait lui emboiter le pas et quitter le Gym dans les prochaines semaines pour une destination qui reste encore à définir. Et Maurice travaille d’arrache-pied pour lui trouver un successeur.

La suite après cette publicité

Si les pistes Jonathan Gradit (RC Lens) et Danilho Doekhi (Union Berlin) ont été creusées, une nouvelle cible, et non des moindres, a pris du poids ces derniers jours. C’est en Angleterre et plus précisément du côté de Luton Town que le Gym a jeté son dévolu. Selon nos informations, Teden Mengi plaît beaucoup du côté de l’Allianz Riviera. Âgé seulement de 22 ans, cet anglais a fait toutes ses classes à Manchester United.

À lire

Auxerre s’offre une recrue de Premier League

Le profil de Teden Mengi plait en interne

Considéré comme l’un des plus gros talents à son poste chez les Red Devils, il a été prêté à Derby County puis à Birmingham City par MU qui a fini par le vendre en septembre 2023 contre 2 M€ à Luton Town après deux apparitions dont une en Ligue des Champions contre les Young Boys en 2021, remplaçant Luke Shaw juste après l’heure de jeu. Bien que relégué en Championship, Luton a permis à ce défenseur passé par toutes les équipes nationales d’Angleterre (des U15 aux U21 entre 2016 et 2024) de prendre du temps de jeu et de l’expérience en Premier League avec 30 apparitions et un but marqué contre Crystal Palace.

La suite après cette publicité

Bon dans l’anticipation et dans la lecture du jeu, Teden Mengi a un bon placement défensif, dispose d’un bon jeu de tête et est plutôt habile dans les duels. Autant de qualités qui séduisent le club azuréen très intéressé par l’international espoir anglais dont la valeur oscille entre 12 et 14 M€ et qui est pisté depuis plusieurs semaines par Fulham qui voit en lui le parfait successeur à Tosin Adarabioyo parti à Chelsea.