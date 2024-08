Le RC Lens a recalé une première offre de la Roma pour Kevin Danso

À le voir courir dans tous les sens, ne pas s’économiser, aller au duel et transmettre sa rage de vaincre, on ne dirait pas que Kevin Danso vit sans doute ses derniers jours à Lens. Pourtant et comme il le fait depuis la reprise, que ce soit en amical ou en match officiel, Kevin Danso impressionne et fait souvent partie des meilleurs Lensois sur la pelouse. Cela a encore été le cas jeudi soir à Bollaert face au Panathinaikos où il n’a pas ménagé ses efforts et a grandement participé à la victoire des siens face au club grec (2-1).

Oui, mais voilà, l’international autrichien de 25 ans dispose d’un bon de sortie et jouit d’une belle cote sur le marché des transferts. À une semaine de la fin de celui-ci, Kevin Danso a de grandes chances de prendre la direction de l’Italie. Comme nous vous le révélions la semaine dernière, le n°4 lensois tient un accord verbal avec l’Atalanta. Mais l’ancien du FC Augsbourg n’est pas très chaud à l’idée de rejoindre le club bergamasque et privilégie l’AS Roma, qui lorgne le joueur depuis plusieurs semaines.

Il faut dire que le directeur sportif du club de la Louve n’est autre que Florent Ghisolfi, celui-là même qui a recruté Kevin Danso au RC Lens il y a 3 ans pour 5,5 M€. Souhaitant mettre un joueur d’impact dans sa défense, l’ancien DS du RC Lens a donc fait du joueur sa priorité, allant même jusqu’à envoyer une première offre ferme au club artésien d’un montant légèrement supérieur à 20 M€. Une somme qui a été repoussée par le club nordiste qui réclame 23 M€ fixe.

Le DG lensois Pierre Dréossi rappelait d’ailleurs sur Canal+ en marge de la rencontre de Ligue Europa conférence qu’il n’entendait pas brader le pilier de sa défense. « Concernant Kévin Danso, il va sûrement nous quitter, si on a quelque chose d’intéressant. Il y a des discussions, mais on n’en est pas encore là. Il n’y a aucun accord avec aucun club. Kevin est un joueur très important de l’effectif et on serait très content de pouvoir le garder, mais je ne suis pas certain qu’on puisse. En tout cas, on ne fera aucun effort pour qu’il parte. »

À l’instar du dossier Elye Wahi, le RC Lens ne va rien lâcher pour aller jusqu’à l’objectif qu’il s’est fixé. L’AS Roma, qui a déjà quasiment trouvé un accord avec le joueur, va devoir revenir avec une offre supérieure pour rafler la mise. Reste à connaître la marge de manœuvre du club italien qui espérait bien pouvoir récupérer un joli chèque de la vente de Paulo Dybala en Arabie Saoudite. Désormais, Ghisolfi et la Roma ont les cartes en main s’ils veulent boucler le transfert de Kevin Danso. On devrait rapidement en savoir plus.