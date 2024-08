Mercato, RC Lens : retournement de situation pour Kevin Danso

Assez calme jusqu’à maintenant, le mercato de Kevin Danso est en train de s’accélérer. Le défenseur central de 25 ans du RC Lens qui réalise actuellement une bonne préparation avec le club artésien avait jusque-là reçu plusieurs intérêts, mais son départ était loin d’être acquis. À l’aise dans le Nord de la France et ouvert au fait de rester s’il ne bénéficiait pas d’offre qu’il jugeait intéressante cet été, Kevin Danso était dans l’attente. Cadre de la défense nordiste depuis l’été 2021 et son arrivée en provenance d’Augsbourg, le natif de Voitsberg voit néanmoins la situation bouger.

La suite après cette publicité

Jusque-là, le joueur qui reste sur une saison solide avec Lens (38 apparitions, 1 but) et un bel Euro 2024 avec l’Autriche - où sa sélection a atteint les 1/8e de finale - était dans le viseur de l’Atalanta et de la Juventus en Serie A. Kevin Danso avait lui plutôt la Premier League en tête. Cependant, les dernières heures ont fait évoluer la situation. Comme nous vous l’avions révélé depuis plusieurs semaines, Kevin Danso fait l’objet d’une cour incessante de l’Atalanta Bergame.

À lire

Real Madrid - Atalanta : les notes du match

Danso d’accord avec l’Atalanta, Lens va recevoir une offre

Tout d’abord réfractaire à l’idée de rejoindre le club italien, le solide défenseur international autrichien du RC Lens est sur le point de succomber aux arguments aussi bien sportifs que financiers du club de Bergame qui vient de perdre en finale de Supercoupe d’Europe face au Real Madrid (2-0), et qui va disputer la Ligue des Champions cette saison. La Juventus, qui recherche un défenseur central après l’échec de la piste Jean-Clair Todibo, n’a pas pu s’aligner financièrement sur les exigences du club artésien.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le n°4 des Sang et Or s’est même déjà mis d’accord avec l’Atalanta et a ainsi été séduit par le discours de Gian Piero Gasperini et au fait de retrouver la Ligue des Champions pour une deuxième année consécutive après l’expérience qu’il a eue avec Lens la saison passée. Une première offre italienne devrait rapidement arriver sur le bureau des dirigeants lensois qui réclament, rappelons-le, plus de 25 M€ pour libérer l’un des piliers de leur défense.