Ligue Europa Conférence : en infériorité numérique, le RC Lens se défait du Panathinaïkos et prend une option sur la qualification

Défait de justesse au tour précédent contre l’Ajax Amsterdam (0-1,1-0, 12-13 aux tab), le Panatinaïkos défiait le RC Lens, tombeur d’Angers dans le cadre de la première journée de Ligue 1, dans le cadre des barrages aller de la Ligue Europa Conférence. Pour ce rendez-vous, Will Still, qui avait l’opportunité de sécuriser une partie de son avenir européen, alignait un 3-4-3 avec David Pereira Da Costa en soutien de Wesley Saïd et Florian Sotoca. De son côté, la formation grecque optait pour un 4-2-3-1 où Fotis Ioannidis occupait, à lui seul, le front de l’attaque. Une rencontre qui tournait rapidement à l’avantage des Sang et Or…

Parfaitement servi par Sotoca, Frankowski, esseulé, ajustait Dragowski et ouvrait le score après seulement 3 minutes et 10 secondes de jeu (1-0). Idéalement lancé dans ce duel, le club nordiste allait pourtant vivre un coup du sort. Sur une action assez anodine à 40 mètres du but de Samba, Medina - emporté par son élan - commettait l’irréparable en essuyant ses crampons sur le tibia de Bakasetas. Rouge direct (22e). En infériorité numérique, les Lensois subissaient logiquement. Oui mais voilà, après l’entrée en jeu de Khusanov, en lieu et place de Pereira Da Costa (26e), Lens reprenait le contrôle de la possession et piquait encore…

Lens résiste et prend une option…

Sur une attaque rapide menée par Machado après une bonne récupération, Thomasson était servi et ajustait un centre parfait pour Saïd. Aux six mètres et en deux temps, l’attaquant artésien trompait alors Dragowski (2-0, 34e). Réaliste, le RCL virait en tête à la pause. Au retour des vestiaires, le Pana prenait le contrôle des opérations et finissait logiquement par réduire le score. Au terme d’un superbe rush solitaire, Ioannidis résistait à Danso et terminait du pied gauche au niveau des six mètres (2-1, 53e). À nouveau sous pression, le RC Lens revenait malgré tout à la charge.

Après un bon coup franc tiré par Saïd, Danso - bien trouvé au second poteau à six mètres du but - se défaisait du marquage mais voyait sa tête détournée par Dragowski (57e). Séduisant malgré une infériorité numérique à gérer, le RCL ne se contentait pas de défendre et continuait de mettre la pression sur les visiteurs. À l’approche du dernier quart d’heure, Saïd cédait sa place à Labeau Lascary. Un apport de fraîcheur qui permettait aux Sang et Or de conserver leur léger avantage et ainsi de prendre une première option sur la qualification, malgré un penalty finalement refusé par la VAR (87e). Il faudra désormais confirmer le 29 août prochain…