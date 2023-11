LdC : Arsenal lamine le RC Lens

Pour sortir d’un groupe comme le sien, il fallait un peu de chance. Et avant même de jouer son match de prestige, le RC Lens a vu qu’il n’en avait pas, avec la victoire arrachée par le PSV Eindhoven sur la pelouse du FC Séville. Ce résultat avait des conséquences simples : en cas de défaite à Arsenal, les Sang-et-Or étaient éliminés de la Ligue des Champions. Pas de chance bis, les hommes de Franck Haise encaissaient rapidement un but de Kai Havertz. Mais cela n’avait rien d’illogique tant ils s’étaient montrés passifs sur l’action, du centre de Tomiyasu à la remise de la tête de Gabriel à destination d’Havertz (1-0, 13e).

La suite après cette publicité

La soirée de rêve espérée allait très vite tourner au cauchemar. Gabriel Jesus se baladait dans la surface et punissait les Lensois (2-0, 21e). Puis Martinelli donnait le tournis à Gradit, en grande difficulté, et tirait. Samba repoussait pile dans les jambes de Saka, qui n’en demandait pas tant (3-0, 23e). Fini ? Toujours pas puisque cette fois, Martinelli se chargeait lui-même de la sentence. Il faisait danser la samba à Frankowski puis enroulait une merveille de frappe (4-0, 27e). En 6 minutes, le RC Lens venait d’encaisser 3 buts, et perdait 4-0. Un dur retour à la réalité européenne.

Une deuxième mi-temps plus calme

Il fallait stopper l’hémorragie, et les Nordistes y parvenaient enfin, non sans mal. Medina sonnait même la révolte, en envoyant une frappe lourde sur le poteau (40e). Wahi faisait enfin parler sa vitesse pour déposer Saliba et centrer fort devant le but, Fulgini tentait sa chance de loin, bref, cela allait bien mieux pour des Lensois. Mais ce n’était qu’une illusion. Arsenal accélérait une nouvelle fois, par Saka qui décalait Tomiyasu dont le centre était repris de volée par Odegaard (5-0, 45+1e). L’arbitre sifflait la pause, au plus grand soulagement des supporters lensois.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, Haise mettait à l’abri ses joueurs sous le coup d’une possible suspension (Sotoca, Abdul Samed et Medina) et lançait Thomasson, El Aynaoui et Machado. Le match s’équilibrait, mais la maîtrise technique restait du côté d’Arsenal. Le RC Lens avait au moins le mérite d’avoir haussé le curseur dans l’engagement, et semblait capable de sortir de la deuxième période sans encaisser de but. Mais c’était sans compter l’arbitre qui sifflait un penalty pour une main de Khusanov, jusque-là auteur d’une entrée intéressante. Jorginho, lui aussi entré en jeu, aggravait donc le score en prenant Samba à contrepied (6-0, 86e). Une véritable déroute pour les Lensois, qui ont pu voir de près le très haut niveau européen. À eux de se relever pour aller arracher la 3e place du groupe et une qualification en Ligue Europa lors de la dernière journée, avec la réception du FC Séville.

Le classement des poules de la Ligue des Champions