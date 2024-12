Gennaro Gattuso ne digère pas son échec à l’OM

En septembre 2023, l’Olympique de Marseille surprenait son monde. Après le départ inattendu de Marcelino, Pablo Longoria avait décidé de confier les clés du camion à Gennaro Gattuso. Le coach italien restait sur une pige peu concluante à Valence et la mayonnaise n’a clairement pas pris avec Marseille non plus. S’il a eu des périodes de mieux, Gattuso n’a pas réussi à imposer son style et a été remercié par la direction marseillaise seulement 5 mois après son arrivée. Après 9 victoires, 8 nuls et 7 défaites, il laissait sa place à Jean-Louis Gasset en février 2024.

Un nouvel échec dans sa carrière d’entraîneur marquée par plusieurs expériences de ce genre notamment à Sion, Palerme, l’OFI Crète et Pise. Depuis son départ de l’OM, le technicien de 46 ans a rebondi en Croatie puisqu’il a pris la tête de Hajduk Split cet été. Une nouvelle expérience dans un nouveau qui débute plutôt pour l’instant. En 23 matches cette saison, son équipe n’a connu la défaite que 3 fois (12 victoires, 8 nuls). Mais malgré ça, Gattuso n’a pas caché son regret de ne pas avoir réussi à faire le job sur le banc de l’OM.

Gattuso a des regrets

Sur RMC Sport, le directeur sportif d’Hajduk Split François Vitali s’est confié sur sa relation avec Gattuso et il a notamment révélé que le coach italien regrettait de ne pas avoir réussi à Marseille. «Bien sûr qu’on a parlé de sa carrière, on a parlé de l’OM. Je pense qu’il a un petit regret, car il espérait contribuer beaucoup plus qu’il ne l’a fait. Et il a peut-être été un peu plombé par certaines choses… Donc, il a des regrets, c’est sûr», a lancé le dirigeant du club croate avant d’enchaîner.

«C’est quelqu’un qui regarde toujours de l’avant et qui essaye de positiver, de chercher à trouver des solutions. Il est focus sur autre chose maintenant. Bien sûr qu’on ne peut pas dire de ne pas avoir de regrets quand on est dans un grand club comme Marseille avec une passion aussi incroyable. Et de se dire qu’on n’a pas pu achever la mission pour laquelle on est venu initialement. Tout le monde aurait des regrets. » S’il a encore du mal à digérer son échec dans ce qui semblait être une occasion en or de prouver son talent d’entraîneur, Gattuso essaye de tourner la page et de réussir sa mission avec Hajduk Split, 2e du championnat croate cette saison.