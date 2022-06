Rennes : Olivier Cloarec confirme des bonus pour Camavinga et Raphinha

En 2020 et l’été dernier, le Stade Rennais a vendu Raphinha et Eduardo Camavinga à Leeds ainsi qu’au Real Madrid. Deux transferts qui ont rapporté près de 50 M€ au club breton. Mais le président exécutif des Rouge-et-Noir, Olivier Cloarec, a confirmé que ces deux opérations comportent plusieurs bonus.

« Oui, il y a des bonus qui continuent tout au long de leur contrat et, éventuellement, s’il y a des transferts du club actuel vers d’autres clubs. Oui, ça se chiffre en millions », a-t-il déclaré au micro de TVR sans donner de détails financiers plus précis. Une chose est sûre : Rennes doit surveiller attentivement la situation et Raphinha, dont le nom est souvent associé à celui du FC Barcelone.