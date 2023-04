Bayern Munich : Hamann cartonne Tuchel et Kahn

La suite après cette publicité

Ancien joueur du Bayern Munich (1993-1998) et vainqueur de la Ligue des Champions 2005 avec Liverpool, Dietmar Hamann est désormais consultant pour Sky Sports. L’ancien joueur international allemand (59 capes, 5 buts) vient de commenter l’actualité récente et notamment la crise qui règne au Bayern Munich. Il s’en est pris au président du Rekordmeister Oliver Kahn dans un entretien pour Ruhr Nachrichten : «la sortie qu’Oliver Kahn a faite après le match, je l’aurais aimée il y a six à huit semaines. Je pense qu’il s’est tenu de manière protectrice devant l’équipe pendant beaucoup trop longtemps.»

Il a aussi pointé du doigt l’attitude de Thomas Tuchel et estime que tout s’est empiré depuis son arrivée sur le banc bavarois : «le leadership peut être confus, mais l’entraîneur fait également une impression confuse au cours des quatre à cinq semaines qu’il a passées là-bas. S’il perd également le championnat, il est clair qu’il sera renvoyé. J’ai rarement vu un changement d’entraîneur où les choses empirent à court terme. C’est exactement ce qui s’est passé au Bayern.»

