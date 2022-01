Christophe Galtier rêve du banc des Bleus

Christophe Galtier, qui a admis que le titre était perdu pour Nice cette saison, reste l'un des meilleurs entraineurs français en activité. Dans un entretien accordé à France Info il a été interrogé sur le poste de sélectionneur de l'Equipe de France. «L'équipe de France, je pense que c'est ce qui se fait de plus beau pour un entraîneur : entraîner son pays, son équipe nationale, ça doit être quelque chose d'excitant, de passionnant, difficile.»,explique le champion de France en titre avec Lille.

Il admet en suite que ce poste est dans un coin de sa tête depuis des années : «gamin ou même jeune entraîneur-adjoint, je me suis toujours dit : tiens, ca doit être beau d'être l'entraîneur de l'équipe de son pays.». Cependant il émet des doutes quant à son niveau et à sa légitimité à exercer à ce niveau : «est-ce que je suis capable de tenir ce poste-là ? Je ne le sais pas. Je n'ai pas l'expérience, à l'inverse d'un Didier (Deschamps), à l'inverse d'un Laurent (Blanc) précédemment.» Il conclut sa réponse en donnant le nom du futur sélectionneur national selon lui : «je pense que le futur sélectionneur - le plus tard possible pour Didier - sera Zizou.», mais l'ancien entraineur de l'ASSE ne s'interdit rien : «c'est un rêve incroyable, mais j'ai le droit de rêver !»