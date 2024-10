Liverpool : Arne Slot fait le point sur Federico Chiesa

L’aventure de Federico Chiesa avec Liverpool n’a toujours pas vraiment commencé. Absent depuis plusieurs matchs en raison d’une blessure, l’Italien n’a pour le moment pas de date de retour concrète. «C’est toujours difficile à dire parce qu’il fait les montagnes russes : parfois, il est là avec nous, s’entraîne pendant quelques jours, puis il sort à nouveau en raison d’une blessure. Donc, je ne veux pas y consacrer des jours ou des semaines parce que je pense que nous devons simplement nous assurer qu’il soit dans la meilleure forme possible et ne pas lui mettre de pression en lui fixant des dates», a expliqué Arne Slot en conférence presse ce mardi.

Une situation délicate à gérer pour le technicien néerlandais, mais qui l’accepte sans broncher. «Nous le savions à l’avance, nous savions donc que nous devions être très prudents et nous adapter autant que possible à ses besoins individuels, mais cela n’a pas été le cas. Nous essayons donc de trouver le bon moyen de le développer sans le surcharger, et cela a été difficile jusqu’à présent, mais j’ai pleinement confiance que cela se produira», a assuré l’entraîneur des Reds à la veille du match face à Brighton.