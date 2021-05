LdC, Manchester City : le propriétaire va payer le déplacement des supporters

Alors que la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea va bel et bien se dérouler à Porto, à l’Estádio do Dragão, Sheikh Mansour va faire un très beau geste pour ses supporters. Le propriétaire de City va payer le voyage des 6 000 supporters jusqu’à la ville portugaise, annonce Sky Sports.

« Pep et l'équipe ont réalisé une saison remarquable et leur accession à la finale de la Ligue des champions après une année très difficile représente un moment véritablement historique pour le club. Il est donc extrêmement important que le plus grand nombre possible de supporters aient la possibilité d'assister à ce match spécial. En particulier ceux qui ont soutenu Manchester City dans les bons et les mauvais moments depuis tant d’années », a déclaré le propriétaire.