PSG : Christophe Galtier évoque le fiasco du dossier Hakim Ziyech

Ce mardi soir, les dernières heures du mercato nous ont livré une multitude de rebondissements. Et malheureusement pour le PSG, le dénouement n’a pas été positif. Alors que tout était bouclé pour l’arrivée en prêt sans option d’achat de l’international marocain Hakim Ziyech, le deal n’a pas pu être validé auprès de la LFP. La raison ? Des nombreuses erreurs de Chelsea qui a envoyé les mauvais documents et des documents non signés au PSG qui n’a donc pas pu enregistrer le joueur à temps.

Cette histoire a de quoi d’abord et surtout embêté le joueur qui souhaitait quitter Chelsea et, qui après avoir passé une journée à attendre un dénouement favorable, va donc rentrer du côté de Londres pas spécialement ravi. Mais cette non-venue pénalise aussi grandement le PSG qui n’a ainsi recruté personne lors de ce mercato d’hiver. Après le départ de Pablo Sarabia, l’objectif était bien de récupérer un renfort offensif et le club de la capitale est désormais contraint de terminer la saison avec Messi, Neymar, Mbappé et Ekitike comme seuls vrais attaquants.

Miser sur les jeunes

En conférence de presse d’après-match entre le PSG et Montpellier, Christophe Galtier est revenu pour la première fois sur ce fiasco du dernier jour. Et il tient à dédouaner le PSG. «On voulait remplacer numériquement le départ de Pablo Sarabia avec un joueur qui peut aussi évoluer sur le côté droit de notre attaque d’où Hakim Ziyech. Malheureusement, cela ne s’est pas fait. Mais c’est le mercato. Ce sont les aléas. Il faut l’accepter. Je tiens à préciser, de ce que j’ai vu, la responsabilité n’incombe pas le PSG dans le dossier Ziyech», a-t-il lancé avant d’évoquer les solutions après cet échec au micro de Prime Video

«On a cet effectif-là. J’ai un effectif de qualité, les jeunes vont avoir leur mot à dire dans cette deuxième partie de saison. Évidemment, dans un calendrier chargé, il faut faire attention aux blessures et à la fatigue. Je suis satisfait de l’effectif que l’on avait en début de saison. Malheureusement, on aurait pu le renforcer à la suite du départ de Pablo Sarabia mais on a pas pu le faire». Si les supporters se plaignaient longtemps du fait de ne pas voir plus de titis parisiens jouer cette saison, le fiasco du dossier Hakim Ziyech pourrait bien profiter à la jeunesse très talentueuse symbolisée par Zaire-Emery ou encore Gharbi. Mais cela suffira-t-il pour les ambitions européennes du PSG ? À voir.