Naples - FC Barcelone : les compositions sont tombées

La Ligue des Champions se poursuit ce mercredi soir avec les huitièmes de finale et un duel séduisant entre le Napoli et le FC Barcelone. A domicile, les Italiens s’articulent dans un 4-3-3 avec Alex Meret dans les cages derrière Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus et Mathias Olivera. Stanislav Lobotka est placé comme sentinelle avec André-Franck Zambo Anguissa et Jens Cajuste à ses côtés. Devant, on retrouve un trio constitué de Matteo Politano, Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia.

De leur côté, les Blaugranas s’organisent dans un 4-3-3 avec Marc-André ter Stegen qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jules Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez et João Cancelo en défense. Frenkie De Jong, Andreas Christensen et Ilkay Gündoğan se retrouvent dans l’entrejeu. Lamine Yamal et Pedri sont associés à Robert Lewandowski en attaque.

Les compositions

Napoli : Meret - Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera - Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

FC Barcelona : Ter Stegen - Koundé, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, João Cancelo - De Jong, Christensen, Gündoğan - Yamal, Lewandowski, Pedri