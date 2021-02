Les plans de Kyril Louis-Dreyfus pour relancer Sunderland

Depuis les tribunes du New Meadow Stadium, Kyril Louis-Dreyfus a vu Sunderland s'incliner face à Shrewsbury Town (2-1). Un revers qui voit les Black Cats redescendre à la 7e position au classement, en dehors des places qualificatives pour les play-offs de promotion en Championship. Le jeune homme d'affaires de 23 ans espère voir son rachat du club validé au plus vite par la Football League pour enfin prendre le contrôle des opérations et redresser la situation.

Il a déjà commencé à poser les fondations de sa présidence, détaille le Telegraph dans son édition du jour. Avec deux nominations fortes : Kristjaan Speakman au poste de directeur sportif et Lee Johnson comme manager. Le premier aura pour but d'identifier les meilleures recrues possibles pour le second, mais ce n'est pas tout. Il sera également en charge de la restructuration du centre de formation local.

KLD souhaite en effet s'appuyer sur l'académie pour produire des joueurs du cru et compte sur l'Anglais de 41 ans pour y parvenir. Après 14 années passées à Birmingham City, 9 d'entre elles à la tête de la formation, ce dernier possède un savoir-faire indéniable et a notamment participé à l'éclosion de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Jack Butland (Crystal Palace), Demarai Gray (Bayer Leverkusen) ou encore Nathan Redmond (Southampton).

La formation et le recrutement au cœur du projet

Aux côtés de Jim Rodwell, qui gèrera l'aspect économique, Speakman aura donc une importance fondamentale dans le projet de Louis-Dreyfus, qui souhaite promouvoir les talents du cru. Une manière aussi de faire avec les règles du fair-play financier et le salary cap qui empêchent un investisseur de dépenser son argent sans compter pour bâtir son équipe. Le Telegraph ignore encore d'ailleurs combien le fils de Margarita, grand supporter de l'OM, compte injecter lorsque le deal sera autorisé.

Johnson, nouveau coach depuis décembre, a lui été choisi pour sa connaissance pointue des divisions inférieures, après ses états de service à Oldham, Barnsley et surtout Bristol. Il devra épauler Speakman dans le recrutement pour s'assurer que les cibles en question ont la bonne mentalité, le bagage footballistique et mental nécessaires pour réussir dans un club de cette dimension. Un domaine dans lequel le club a failli ces dernières saisons.

À la manœuvre, Kyril Louis-Dreyfus n'attend maintenant qu'une chose : l'aval des autorités anglaises. Dès qu'il l'aura obtenu, ce dernier entend venir s'installer dans le nord-est de l'Angleterre pour prendre les choses en main. Il ne veut pas être un propriétaire absent, il entend s'investir pleinement pour réussir et trouver l'alchimie parfaite pour sortir le géant Sunderland, qui végète depuis trois saisons en League One, de sa torpeur. Le défi est de taille.