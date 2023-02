Zinédine Zidane rebondit… en F1

La suite après cette publicité

Toujours en quête d’un banc pour la suite de sa carrière d’entraîneur - ou de sélectionneur -, Zinédine Zidane a officiellement été recruté… par Alpine. Présent ce jeudi lors de la soirée de présentation de la nouvelle mouture 2023 de l’écurie française, à Londres, l’ancien entraîneur du Real Madrid a été nommé ambassadeur de la marque. Ce nouveau rôle, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet associatif, visera l’intégration des jeunes dans l’univers du sport automobile.

«C’est toujours une rencontre qui démarre quelque chose, a confié Zidane. J’ai rencontré Laurent Rossi (directeur général d’Alpine, ndlr) et son équipe dans un Grand Prix et tout a commencé là. Ils avaient pour projet de donner à ces jeunes l’égalité des chances et cela m’intéressait. De temps en temps, c’est bien de mettre un peu de lumière. J’avais un peu de temps aussi et il faut mettre en lumière les projets intéressants.»

À lire

Vidéo : Zinedine Zidane se met au skateboard