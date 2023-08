JT Foot Mercato : le Bayern Munich galère pour trouver son futur gardien

Les Bavarois sont toujours sans gardien numéro 1 !

La suite après cette publicité

Malgré la signature d’Harry Kane, contre environ 110 M€, il reste encore quelques dossiers chauds à régler en Bavière et notamment le poste de gardien de but. Manuel Neuer est toujours blessé et Yann Sommer est parti vers l’Inter, il faut donc un gardien capable d’occuper le poste de numéro 1 pendant plusieurs semaines. De nombreux noms ont été évoqués pour garder les cages du Bayern à commencer par Géronimo Rulli de l’Ajax, qui s’est blessé à l’épaule, alors qu’il négociait les derniers détails avec le champion d’Allemagne. Mais à cause de son pépin physique, il ne signera pas. Le profil de Mike Maignan plairait beaucoup aux dirigeants allemands, mais pas sûr que le gardien de l’AC Milan et de l’équipe de France soit d’accord pour composer avec le retour de blessure de Neuer, véritable monument au Bayern Munich. David de Gea serait aussi dans les petits papiers du board bavarois. L’Espagnol a l’avantage d’être libre de tout contrat. Autre gardien ibérique, Keba Arrizabalaga a finalement choisi le Real Madrid, lui qui était la priorité de Thomas Tuchel. Yassine Bounou est également dans le haut de la liste des dirigeants bavarois, qui sont d’ailleurs revenus à la charge pour lui avec une nouvelle offre pour Séville, d’après nos informations. Enfin, le Bayern pourrait chiper Stefan Ortega, D’après RanSport, il serait très chaud pour venir, car il aurait la possibilité de se montrer en tant que numéro 1, même si ce sera sur une période limitée. À part les portiers il y a quand même quelques autres dossiers encore ouverts comme celui d’Ibrahim Sangaré. En effet, selon nos informations, avec la difficulté d’un transfert de Kephren Thuram, Thomas Tuchel et consorts se tournent vers une nouvelle piste au milieu, en la personne du joueur du PSV Eindhoven. Il dispose d’une clause libératoire de 37 M€. Côté départ, Eric Maxim Choup-Moting pourrait bien se faire la malle. Il est pisté par l’Inter et avec l’arrivée de Kane, le Bayern pourrait accepter de le laisser filer. En défense, Benjamin Pavard est aussi annoncé sur le départ. Il est pisté par Manchester United, Manchester City et la Juventus.

Maguire a la dent dure !

En Angleterre, ça se complique pour le transfert à West Ham d’Harry Maguire. Un vrai coup dur pour Manchester United. Les Red Devils avaient pourtant trouvé rapidement un accord avec les Hammers. Il ne restait plus qu’à convaincre le défenseur des Three Lions. Mais ce dernier n’est visiblement pas prêt à faire de cadeau aux Mancuniens. Ils lui ont proposé un chèque de 7 M€ pour compenser sa baisse de salaire en signant à West Ham. Mais pour Maguire, les calculs ne sont pas bons, explique The Sun. Le tabloïd affirme qu’il réclamerait pas moins de 17,5 M€ pour quitter définitivement Old Trafford. Les Red Devils seraient outrés par cette demande qu’ils jugent très osée. Tant que Maguire ne sera pas parti, le club mancunien sera bloqué pour signer un défenseur.

À lire

Le Bayern Munich cible un nouveau gardien

Les officiels du jour

Denis Zakaria a quitté la Juventus et rejoint l’AS Monaco. Le milieu de terrain s’est engagé sur du long terme avec le club de la Principauté, il est lié à l’ASM jusqu’en 2028. Son transfert est évalué à environ 20 M€. Autre arrivée de marque en France, c’est Nemanja Matic. Il quitte l’AS Roma, en échange d’un chèque 2,5 M€ et s’engage avec le Stade Rennais jusqu’en 2025. Le jeune Djeidi Gassama a officiellement quitté le Paris Saint-Germain. Il s’est engagé avec Sheffield Wednesday, où il est arrivé libre. En Angleterre justement, Rico Lewis a prolongé avec Manchester City. La jeune pépite des Skyblues de 18 ans a signé un nouveau bail pour cinq saisons supplémentaires. Le Napoli a annoncé la prolongation de son latéral gauche Mario Rui jusqu’à l’été 2026. En Allemagne, le Bayer Leverkusen a officialisé l’arrivée d’un gardien, Matej Kovar, en provenance de Manchester United. Il est lié à sa nouvelle équipe jusqu’en 2027.