Real Madrid : Yassine Bounou trop cher, le Bayern Munich de retour dans la course

À la recherche d’un gardien de but pour remplacer Thibaut Courtois blessé quasi toute la saison, le Real Madrid avait jeté son dévolu sur Yassine Bounou, le portier marocain du Séville FC. Après avoir rapidement obtenu l’accord du gardien de 32 ans, les Madrilènes ont débuté des négociations avec le club andalou. Mais se sachant en position de force, Séville a demandé plus de 22 millions d’euros au Real Madrid.

La suite après cette publicité

Une somme trop importante pour la Casa Blanca qui ne veut pas investir autant pour un gardien numéro un bis et qui manquera la CAN en janvier qu’il souhaite évidemment jouer. Devant la difficulté des négociations, le Real Madrid se tourne désormais sur Kepa Arrizabalaga, le gardien espagnol de Chelsea que les Blues acceptent de prêter une saison. Un deal parfait pour les Madrilènes, mais pas pour… le Bayern Munich. En effet, Kepa était la priorité de Thomas Tuchel pour venir garder les cages allemandes avec la blessure de Neuer. La direction bavaroise avait une préférence pour Yassine Bounou alors que l’ancien coach du PSG préférait plutôt Kepa. Mais désormais, le Bayern Munich n’a plus le choix (Sommer est parti, Raya se rapproche d’Arsenal) et pourrait bien foncer définitivement sur Bounou avec une nouvelle offre.