EdF : Didier Deschamps commente l'état de santé de Kylian Mbappé

Interviewé après le match nul de l’Équipe de France face à l’Autriche vendredi soir (1-1), le coach des Bleus, Didier Deschamps est revenu sur la rencontre et la rentrée de Kylian Mbappé. Le technicien français a expliqué que l’entrée à l’heure de jeu du buteur du PSG, qui a égalisé, était prévue avant le match malgré sa blessure et que son absence avait été préjudiciable pour la sélection tricolore.

« Non, c’était prévu avant, pour trente minutes. Il avait de meilleures sensations hier. Kylian, c’est Kylian. Je préfère l’avoir dès la première minute sur le terrain. Il n’est pas passé loin du doublé, avec un arrêt miraculeux du gardien. J’aurais préféré l’avoir à tous les matchs mais il n’a pas pu. Il y a un peu de casse, forcément. On n’a pas tout notre potentiel à disposition à chaque match mais ça n’empêche pas le groupe d’aller chercher la victoire même si on n’a pas été récompensé. On a une dernière bataille à livrer dès lundi », a déclaré Didier Deschamps qui affrontera avec ses hommes la Croatie lundi soir (20h45), pour le dernier match de ce rassemblement de fin de saison.