LdN : la France arrache un nul laborieux en Autriche

Victorieuse de la dernière édition, l'équipe de France est méconnaissable depuis le début de cette Ligue des Nations 2022. Sur une mauvaise série de deux matches sans victoire, les Bleus, composés de la colonne vertébrale championne du monde en 2018 et de nouveaux éléments avec moins d'expérience, peine à trouver la bonne solution. Didier Deschamps a d'ailleurs opté pour une troisième composition différente en Autriche, avec une charnière Konaté-Saliba, la présence de Diaby et Kamara et Mbappé laissé sur le banc. Dos au mur, la France devait remporter son premier match dans cette compétition, mais peinait encore à montrer des signes positifs. Dès l'entame du match, les Tricolores étaient bousculés par les hommes de Ralf Rangnick. La meilleure - et seule - occasion française restera cette tête de Benzema déviée in extremis par Pentz (18e). Beaucoup trop brouillons dans la construction, les Bleus ne portaient pas vraiment de danger devant la cage autrichienne en cette première période et se faisaient donc punir après une belle construction de la Wunderteam. Bien servi par Arnautović, Laimer prenait le dessus sur Saliba et pouvait tranquillement conclure à bout portant pour permettre à son pays de prendre l'avantage (1-0, 37e).

Incapable de trouver des automatismes devant, ne s'en remettant qu'aux fulgurances de Karim Benzema, encore trop juste devant Pentz (43e), la France avait de quoi inquiéter ce vendredi. Même menés au score, les Français n'y arrivaient pas et les tentatives de Coman manquaient de justesse (62e et 66e). Heureusement, grâce à un tir parfaitement placé de Mbappé, déjà bien lancé par Nkunku, les Tricolores évitaient le pire en Autriche (1-1, 83e). Encore sur une action avec Benzema, Mbappé aurait pu tout bouleverser... mais trouvait la barre transversale (88e). La France se retrouve donc dernière de son groupe, avant de recevoir la Croatie au Stade de France, lundi. Si la Ligue des Nations est loin d'être la compétition la plus prestigieuse, une relégation en Ligue B ferait beaucoup cogiter Didier Deschamps et ses hommes, à cinq mois du Mondial 2022, au Qatar.