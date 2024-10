Celta Vigo - Real Madrid: les compositions officielles

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi à 21h00, dans le cadre de la dixième journée de Liga. Os Celestes s’organisent en 3-4-3 avec Guaita aux cages. En défense, on retrouve Alonso, Starfelt et Manquillo. Hugo Alvarez, Sotelo, Fran Beltran et Mingueza sont au milieu de terrain. Et enfin, Swedberg, Iglesias et Bamba vont animer l’attaque du Celta Vigo.

La suite après cette publicité

Les Madrilènes s’articulent en 4-3-3 avec aux cages Courtois. En défense, on retrouve Fran Garcia, Rüdiger, Militao et Lucas Vázquez. Camavinga, Tchouameni et Valverde occupent le milieu de terrain. Et enfin, Vinicius Jr, Bellingham et Mbappe vont animer l’attaque du Real Madrid.

Les compositions:

Celta Vigo: Guaita - Alonso , Starfelt, Manquillo - Hugo Alvarez, Sotelo, Fran Beltran, Mingueza - Swedberg, Iglesias, Bamba

La suite après cette publicité

Real Madrid: Courtois - Fran Garcia, Rüdiger, Militao, Lucas Vázquez - Camavinga, Tchouameni, Valverde - Vinicius Jr, Bellingham, Mbappe