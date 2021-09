MU : Paul Pogba heureux de l'arrivée de Raphaël Varane cet été

Dans un entretien accordé à Téléfoot, le milieu de terrain des Bleus s'est dit heureux de l'arrivée de son coéquipier en sélection Raphaël Varane à Manchester United cet été. Un transfert qui aura coûté près de 40 millions d'euros aux Red Devils pour convaincre le Real Madrid de s'en séparer.

«La venue de Raph, c’est toujours positif, surtout pour le club. On a une très bonne relation, on se connaissait depuis très longtemps. Je suis heureux qu’il soit parmi nous et qu’il apporte son expérience et ses qualités», a-t-il déclaré au micro de TF1. Les deux joueurs ont d'ailleurs disputé une rencontre ensemble sous les couleurs mancuniennes lors de la victoire à Wolverhampton (0-1).