OM : pour le podium, attention danger

La suite après cette publicité

Chaque semaine, ça bouge beaucoup en bas du classement de notre très chère Ligue 1. Le podium semblait lui promis au Paris Saint-Germain, à l'Olympique de Marseille et à l'OGC Nice. Sauf que depuis quelque temps, l'OM ne met plus un pied devant l'autre en Ligue 1 (un point pris lors de trois matches : Clermont, Troyes et l'AS Monaco). Nice est passé deuxième tandis que Rennes, quatrième, est revenu à un petit point, sachant que l'OM reçoit les Aiglons dans deux semaines.

Forcément, Jorge Sampaoli a été interrogé à ce sujet en conférence de presse. Est-il inquiet pour la suite de la compétition alors que l'objectif annoncé était une qualification en Ligue des Champions ? « je pense que nous avons vraiment besoin de gagner les prochains matches. Chaque équipe derrière va nous compliquer la tâche, il va falloir jouer tous ces matches comme nous avons joué lors de la première phase, mais surtout il va falloir jouer tous les matches comme des finales », a-t-il expliqué la mine un peu défaite.

Milik plus inquiet que Guendouzi

Et du côté des joueurs, qu'en pense-t-on ? Deux sons de cloches différents. « La situation commence à devenir compliquée, pour vous, oui. On a enchaîné quelques mauvais résultats, on est encore en Conference League et troisième en championnat. On a notre destin entre nos mains, il faut garder la confiance et la tête froide. C'est sûr que si on fait la première période de ce soir, on va ramener beaucoup de points. Oui, si on parle de résultats... tout le monde en est conscient, on ne peut pas mentir. Comme je l'ai dit, on est encore dans la liste pour la fin de championnat. Cela va être à nous de réagir et je suis sur qu'on va avoir de bons résultats pour la suite », détaille Mattéo Guendouzi.

Arek Milik, habitué aux sorties tonitruantes, est un brin plus inquiet sur Prime, le diffuseur : « je pense que peu importe la manière dont on joue, le plus important c'est de gagner. J'étais content d'être sur le terrain ce soir. On a manqué de pas mal de choses. Pas facile de jouer sans ailiers. On n'a pas eu assez d’un contre un. J'ai un grand respect pour Monaco, ils ont bien défendu, ils étaient proches les uns des autres. Je pensais qu'on allait gagner et qu'on allait récupérer cette 3e place. On n'a pas gagné depuis 3 matches, on doit travailler et retrouver le chemin de la victoire ». Premier élément de réponse contre le FC Bâle, ce jeudi, avant un déplacement périlleux du côté de Brest...