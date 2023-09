Man Utd : un triste record vieux de 34 ans battu…

Alors que Manchester United a une nouvelle fois chuté en Premier League ce samedi après-midi, contre Crystal Palace lors de la 7ème journée de championnat, les Red Devil n’y arrivent décidemment pas en ce début de saison et enchaînent un quatrième revers en sept rencontres de Premier League. Les joueurs de Erik ten Hag ont encaissé onze buts en championnat depuis le début de saison. Cette entame de campagne est tout simplement la pire de l’histoire de Manchester United depuis 34 ans !

Au cours de la saison 1989-90, sous la direction de Sir Alex Ferguson, les Mancuniens avaient perdu quatre matchs à la fin du mois de septembre et avait terminé la saison à la 13e position. Ils ont cependant réussi à remporter la FA Cup en battant Crystal Palace en finale. Pour rappel, Manchester United occupe désormais la 10e place du classement de la Premier League et compte déjà six points de retard sur Aston Villa, actuel 4ème. Ils ont également neuf points de retard sur Manchester City, malgré leur défaite 2-1 face aux Wolves samedi.