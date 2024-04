Real Madrid - FC Barcelone : les compositions officielles

La Liga nous offre son Clasico ce soir ! Le Real Madrid accueille le FC Barcelone à 21h dans un choc au sommet, entre le 1er et le 2e du championnat espagnol qui ont vécu des semaines opposées. Les Merengues sont allés chercher l’exploit à Manchester en éliminant City, tenant du titre en C1, chez eux aux tirs au but, pendant que les Blaugranas se faisaient renverser par le PSG, à 10 contre 11 (1-4). S’ils veulent croire au titre, les Catalans doivent s’imposer ce soir chez le rival.

Pour cette affiche, Ancelotti redonne à Modric une place de titulaire, avec Kroos et Valverde au milieu de terrain. Camavinga recule au poste de latéral à gauche, Lucas Vazquez à droite, autour de la charnière Tchouaméni-Rüdiger. Bellingham alimentera Vinicius et Rodrygo devant. Côté Barcelone, Pedri est sur le banc au coup d’envoi, remplacé par Christensen au milieu avec De Jong et Gündogan. Le trio habituel Yamal-Lewandowski-Raphinha animera l’attaque.

Les compositions

Real Madrid : Lunin - Lucas Vazquez, Tchouaméni, Rüdiger, Camavinga - Valverde, Modric (cap.), Kroos - Bellingham - Rodrygo, Vinicius

FC Barcelone : Ter Stegen (cap.) - Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo - De Jong, Christensen, Gündogan - Yamal, Lewandowski, Raphinha