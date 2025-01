Barça : la prolongation d’Hansi Flick attendra la fin de saison

Hansi Flick est peut-être la meilleure recrue de l’ère Laporta. Arrivé cet été au FC Barcelone, le coach allemand a complètement redynamisé l’équipe catalane, qui affiche désormais un jeu léché, direct et ultra offensif. Alors que les Blaugrana ont remporté dimanche dernier la Supercoupe d’Espagne, sont toujours en course pour le titre en Liga et en Coupe du Roi, et sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, les Culés veulent prolonger leur coach, dont le contrat actuel court jusqu’en 2026.

Mais d’après Sport, aucune discussion à propos du nouveau contrat de Flick ne devrait avoir lieu avant la fin de la saison. Si le club est particulièrement pressé de voir le technicien renouveler son bail, ce dernier veut être focalisé à 100 % sur les résultats de ses joueurs et préfère attendre le mois de juin. La source catalane précise que l’ancien entraîneur du Bayern Munich devrait bénéficier d’un salaire revu à la hausse, à l’initiative des dirigeants.