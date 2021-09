BL : le Bayer Leverkusen résiste à Stuttgart

Septième de Bundesliga, le Bayer Leverkusen réalise un joli début de saison et pouvait revenir sur le podium. Pour cela, l'équipe de Gerardo Seoane devait prendre des points contre Le VfB Stuttgart (12e). Et il ne fallait pas arriver en retard puisque Robert Andrich ouvrait le score bien trouvé par Mitchel Bakker (1-0, 2e). Le Bayer Leverkusen déroulait son jeu et Patrik Schick doublait la mise bien trouvé par Florian Wirtz (2-0e, 19e). Alors que tout semblait bien se passer, Robert Andrich recevait un carton rouge (32e). Stuttgart profitait de sa supériorité numérique et Orel Mangala relançait les Souabes (2-1, 38e).

Au retour des vestiaires, le Bayer Leverkusen se remettait la tête à l'endroit et repartait de l'avant. Moussa Diaby manquait une grosse occasion (60e) mais cela n'avait pas d'incidence. Florian Wirtz ne laissait aucune chance à Florian Müller et inscrivait un nouveau but (3-1, 70e). Tenant son avantage jusqu'au bout, le Bayer Leverkusen s'impose 3-1 et s'empare de la 3e place. Le VfB Stuttgart est 14e.

