PSG : Pochettino est dingue de Keylor Navas

Exceptionnel contre le FC Barcelone en stoppant un penalty de Lionel Messi et en général depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Keylor Navas a fait oublier tous les problèmes que connaissait le champion de France en titre au poste de gardien de but. Encore exceptionnel contre Lille en Coupe de France ce mercredi (3-0), il a arrêté un penalty de Yazici et a été élu homme du match par la Rédaction FM.