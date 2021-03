PSG-Lille : les notes du match

La suite après cette publicité

Ce huitième de finale de Coupe de France faisait déjà beaucoup parler avant même son coup d’envoi. Programmé deux semaines avant les sept autres rencontres en raison du 1/8e de Ligue des Champions du PSG, ce match a fait râler Parisiens et Nordistes, mécontents de le disputer aussi tôt, et surtout à un horaire qui a constamment changé. Côté parisien, cette rencontre marquait également le coup d’envoi d’une série de chocs, puisque quatre jours plus tard, ils iront à Lyon, avant de rejouer contre les Dogues après la trêve internationale.

Face aux tenants du titre, les leaders du championnat comptaient donc profiter du calendrier chargé des Franciliens pour leur jouer un vilain tour. Le match aurait d’ailleurs pu commencer de la plus belle des manières pour les hommes de Christophe Galtier si Burak Yilmaz n’avait pas perdu son face-à-face avec Keylor Navas (5e). Un raté qu’ils ont payé cash sur un centre d’angéliques Di Maria mal négocié par Mike Maignan et Tiago Djalo. Un cafouillage dont a profité Mauro Icardi pour pousser le cuir au fond des filets (1-0, 9e). Rageant pour des Dogues dominateurs en termes de possession et réalisant un pressing offensif constant.

Navas arrête encore un penalty

Mais en première période, il était écrit que le LOSC allait pester. Après son duel raté, Yilmaz a cette fois-ci vu ses espoirs de but se fracasser sur la barre transversale (30e). Un manque d’efficacité qui a une nouvelle fois profité aux Rouge-et-Bleu. Après une alerte signée Moise Kean (24e), les joueurs de la capitale vont perdre Icardi sur blessure à la 35e minute. Un coup dur pour l’Argentin qui a provoqué l’entrée en jeu prématurée de Kylian Mbappé à la 38e. Deux minutes plus tard, le champion du monde 2018 a obtenu un penalty après une faute de Celik, et s’est fait justice lui-même (2-0, 42e).

Au retour des vestiaires, Galtier a voulu pousser son équipe à se livrer davantage pour tenter de recoller au score. Ce qui explique l’entrée en jeu de Jonathan David. Mais si les intentions nordistes étaient là, il y a eu trop de déchets dans la zone de vérité. Et quand le dernier geste était bon, Navas s’est chargé de dégoûter les Lillois. Ce fut le cas sur des tentatives de David (63e) et Bamba (68e) et sur le penalty de Yazici (78e). Frustrés, les Dogues vont finir par encaisser un troisième but après une erreur de Djalo qui a offert à Mbappé un boulevard pour aller tromper Maignan d’un joli piqué (3-0, 90e+2). Qualifié pour les quarts de finale, le PSG peut désormais se focaliser sur son choc de dimanche face à l’OL et attend d’en savoir plus sur la blessure d’Icardi. Quant aux Lillois, il ne leur reste plus que le championnat, mais un beau challenge face à eux.

Homme du match : Navas (8) : on attendait Sergio Rico, mais le Costaricien a finalement tenu sa place. Et très vite, il s’est montré décisif en remportant un face-à-face avec Burak Yilmaz dès la 5e minute. Sauvé par sa barre transversale (30e), il a été parfait sur une tentative lointaine de Jonathan David (63e) et le tir croisé de Jonathan Bamba (68e). Sans oublier ses excellentes anticipations quand son latéral droit était pris à défaut sur des passes en profondeur. Enfin, au cas où les Lillois ne l’avaient pas compris, l’arrêt du penalty de Yazici a confirmé qu’il était infranchissable ce soir.

PSG :

Navas (8) : voir ci-dessus.

Dagba (5) : préféré à Alessandro Florenzi, le jeune Français a tenu son rang défensivement. Offensivement, il a su se montrer lors des contres parisiens pour distiller quelques centres, même s’il s’est souvent contenté de passes en retrait pour Navas. Remplacé par Florenzi (45e, noté 5) , dont l’entrée en jeu a été plutôt quelconque, hormis sa frappe à bout portant repoussée par Maignan en fin de match.

Marquinhos (5,5) : présent sur le terrain malgré les événements dont a été victime sa famille dimanche dernier, le capitaine du PSG n’a pas spécialement été mis en danger, même si Yilmaz a souvent navigué et a donc été un élément pas simple à marquer.

Diallo (6) : c’est un nouvel homme. Dans le dur en début de saison, l’ancien du BVB fait un retour très remarqué. Revenu dans l’axe après des piges au poste de latéral gauche, il a parfaitement su maîtriser les attaquants adverses et prêter main-forte à Kurzawa, cible des nombreux débordements lillois.

Kurzawa (4) : Weah et Celik ont souvent été chercher le jeu en profondeur de son côté. Et ils ont eu raison tant le latéral parisien laissait des espaces. Mais en seconde période, il a quand même réalisé plusieurs interventions dans les airs et contré pas mal de centres adverses. Mais décidément, c’est un homme à penalty puisqu’il en a concédé trois lors de ses trois derniers matches. Heureusement, San Keylor veillait au grain pour éviter une fin de match tendue.

Gueye (4) : match neutre du Sénégalais. Il s’est donné défensivement, mais à chaque fois qu’il avait le cuir, il a raté presque toutes ses projections offensives. Du coup, il s’est contenté de passes en retrait. Remplacé par Pereira (69e) .

Paredes (5,5) : match sérieux de l’Argentin. Resté près de ses défenseurs, il a été présent face aux vagues d’attaques lilloises. Souvent bien placé, il n’a pas eu à accélérer pour mettre en échec ses adversaires.

Rafinha (6) : positionné en dix, il a pris beaucoup de coups en raison du pressing intense des lillois à chaque récupération de balle. Plaque tournante du jeu francilien, il n’a toutefois pas hésité à aller au mastic pour conserver le ballon et le transmettre. Remplacé par Verratti (69e) .

Kean (5) : de retour après avoir contracté la covid-19, l’Italien n’a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Auteur d’une bonne percée (24e) stoppée in extremis par Djalo, il a beaucoup donné dans le pressing. Grosse activité. Remplacé par Draxler (79e) .

Di Maria (5,5) : à l’instar de Marquinhos, on ne s’attendait pas forcément à le voir sur le pré après les événements de dimanche dernier. Au final, l’Argentin était bien là et il était en jambes. Positionné côté droit, il a été très remuant. À la 9e minute, son centre a surpris le duo Maignan-Djalo et ça a profité à Icardi pour l’ouverture du score. Excellent dans ses centres et ses changements d’ailes.

Icardi (non noté) : match très frustrant pour l’Argentin. Auteur de l’ouverture du score après un cafouillage entre Djalo et Maignan sur un centre de Di Maria (9e), il a dû laisser ses coéquipiers avant la pause après avoir reçu un coup au pied. Remplacé par Mbappé (38e, noté 7). Deux minutes après son entrée en jeu, il a provoqué un penalty après une faute de Celik (40e), avant de se faire justice lui-même (42e). Incisif sur son côté gauche, il a profité d'une bourde de Djalo en fin de match pour s'en aller battre Maignan d'un joli piqué (90e+2). Une entrée en jeu prématurée, mais plus que décisive.

Lille

- Maignan (4) : le portier français aura connu de plus belles soirées dans la cage. Dès le début du match, il était coupable d’une grossière faute de main, pas aidé par le raté de Djalo, qui amenait le but d’Icardi (9e). Par la suite, il n’aura quasiment rien eu à faire à part quelques interventions sur des frappes de loin. Il ne pouvait rien sur le penalty transformé par Mbappé. On notera sa très belle parade sur la frappe de Florenzi en fin de match (90e).

- Celik (3) : sur son couloir droit, Celik n’a jamais réussi à créer le danger offensivement. Très prudent dans les premières minutes du match, il a dû monter et proposer un peu plus lorsque son équipe était menée au score. Sans grande réussite surtout qu’il a trop peu dédoublé pour proposer une solution avec Weah. Ses interventions défensives n’ont pas été très propres non plus. C’est lui qui commettait la faute sur le penalty de Mbappé (42e). Il a raté un nombre incalculable de centres. Remplacé par Jeremy Pied à la 73e.

- Djalo (2) : le jeune défenseur portugais avait la lourde tâche de remplacer son compatriote et indiscutable José Fonte. Et pour le coup, Djalo a eu beaucoup de mal dans cette rencontre. Ses interventions ont souvent été très maladroites et il n’a jamais réellement réussi à bien défendre face à Mbappé et consorts. C’est lui qui après un dégagement totalement raté donnait le but à Mauro Icardi (9e). C'est encore lui qui passait totalement au travers pour le troisieme but parisien en fin de match. Un match à oublier très rapidement pour lui.

- Botman (4,5) : orphelin de son compère en défense centrale, on a senti un Botman beaucoup moins serein ce soir. Alors certes, il n’a pas non plus fait un mauvais match, mais il n’a pas été impressionnant que d’habitude. Finalement dans l’impact physique le défenseur néerlandais a répondu présent. C’est surtout dans son jeu avec ballon qu’il a pêché. Et quand ton équipe a très souvent le ballon, il faut être capable d’apporter un peu plus.

- Bradaric (4) : le latéral gauche croate a été sérieux défensivement, mais il fallait plus pour tenter de renverser le PSG. Offensivement, il n’est jamais réellement monté pour apporter son soutien ou délivrer des centres. Il est vrai qu’il a dû contenir Di Maria, mais son équipe avait besoin de créer le surnombre en attaque. Et il n’a pas réussi à le faire.

- Araujo (4,5) : des quatre offensifs, le Brésilien a sans doute été le joueur le plus en jambe. Il a tenté comme il a pu d’amener de la vitesse et de la percussion dans le jeu lillois, mais il a très souvent été trop seul. Alors, il s’est enfermé dans son jeu enchaînant les frappes lointaines ou les centres sans conviction. Techniquement, il a sans doute été l’un des meilleurs Lillois sur la pelouse. Il s’est éteint au fur et à mesure de la rencontre. Remplacé par Ikoné à la 74e. Le joueur formé au PSG a su se créer quelques occasions.

- Soumaré (5) : le jeune milieu formé au PSG a livré un bien meilleur match que son coéquipier. Il a pesé un peu plus sur le jeu de son équipe. Ses quelques accélérations ont libéré des espaces et il a quelque peu soulagé son équipe par sa présence physique au milieu. Mais parfois, il manque encore de concentration pour être régulier tout au long d’un match et dans cette rencontre son équipe avait besoin d’un Soumaré à 100% pendant 90 minutes.

- Xeka (3) : au milieu de terrain, le Portugais a été largement en dessous de ce qu’il est capable de faire habituellement. Il a fait preuve de trop d’imprécisions techniques et face au PSG, on ne peut pas se le permettre. Alors forcément, dans un poste où beaucoup de ballons passent par lui, le jeu de son équipe n’a pas été très fluide. Remplacé par André à la 61e. L’habituel titulaire au poste a apporté un peu plus de maîtrise dans le jeu.

- Weah (3,5) : aligné sur le couloir droit de l’attaque lilloise, le titi parisien a souffert. Trop peu en vue, il n’a pas réussi à prendre le meilleur sur son adversaire du jour. En deuxième mi-temps, après la sortie de Yilmaz, le jeune attaquant de 20 ans a eu un rôle plus axial, mais sans grand succès également. Remplacé par Jonathan Bamba à la 63e. L’ancien joueur de Saint-Étienne a essayé d’amener un peu de folie et de vitesse dans les trente derniers mètres.

- Yazici (3) : dans un rôle de second attaquant qui tourne autour de Yilmaz, Yusuf Yazici n’a pas forcément brillé. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Turc ne réalise pas un match très abouti. Même si quelques fois, il semble très inspiré avec des déviations ou des passes bien senties, il manque encore de régularité. Et on attend forcément plus d’un joueur de ce niveau-là surtout dans des matches importants. Mentalement, il semblait abattu et son penalty manqué, et très mal tiré, l’illustre bien (78e).

- Yilmaz (5,5) : pour son retour dans le onze titulaire, on s’attendait à voir un Burak Yilmaz en manque de rythme, un peu moins frais que les autres. Pas du tout. L’attaquant turc a clairement su peser sur la défense parisienne en utilisant à la perfection son jeu en une touche et son jeu de corps. Il manquait de peu l’ouverture du score après une belle action (5e). Sa frappe, un peu trop imprécise, était stoppée par Navas. Quelques minutes plus tard, sa frappe en pivot surprenait le gardien parisien, mais venait taper la barre (29e). Et malgré les difficultés de son équipe, il n’a pas été en dessous loin de là. Dans son apport dans le jeu, il a été très précieux. Remplacé à la mi-temps par Jonathan David (4). Le Canadien devait apporter plus de mobilité et d'option à Lille, mais il n'a pas eu réellement l'occasion de s'illustrer.