LdC : la réaction à chaud de Thibaut Courtois

La suite après cette publicité

Le Real Madrid et Chelsea se sont quittés dos à dos (1-1) à l'issue de la première manche de la demi-finale aller de Ligue des Champions, ce mardi soir. Un bon résultat pour les Merengues tant les Blues ont dominé et se sont crées plus d'occasions que les Madrilènes dans cette partie. Interrogé après la rencontre, Thibaut Courtois, auteur d'une prestation solide dans les buts du Real, se projette lui déjà sur le match retour.

« Quand on fait 1-1 à l'aller, le match retour, c'est comme une finale. Il faudra de la tranquillité, il ne faudra pas se tromper. On leur a fait mal en seconde période (ce mardi, NDLR). On va discuter avec le coach (Zinedine Zidane) et on va préparer un plan pour être prêts à Stamford Bridge », a commenté le portier belge du Real Madrid dans des propos retransmis par RMC Sport.