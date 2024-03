Insulte raciste contre Juan Jesus : Francesco Acerbi risque 10 matchs de suspension !

Le choc italien entre Naples et l’Inter a été marqué par un terrible épisode. Le défenseur brésilien du Napoli, Juan Jesus, a eu une discussion vive avec l’arbitre de la rencontre, Federico La Penna, pointant du doigt le comportement du défenseur italien de l’Inter, Francesco Acerbi : «Ça ne me convient pas, il m’a dit 'Tu es un nègre’ et ça ne me convient pas. Ici il y a un symbole fort (montrant le patch Racism Out, ndlr)», a alors déclaré le défenseur brésilien à l’arbitre italien. Selon l’article 28 du code de justice sportive qui réglemente les comportements discriminatoires,«le joueur qui commet une infraction est puni d’une suspension d’au moins dix matchs ou, dans les cas les plus graves, d’une suspension pour une durée déterminée plus longue et d’une amende fixée de 10 000 euros à 20 000 euros».

Il faut tout d’abord vérifier si le directeur du match a rapporté l’épisode dans le rapport de l’arbitre ou si les inspecteurs fédéraux ont fait de même. Si tel n’était pas le cas, sans les images qui pourraient servir de preuve à la télévision, il sera difficile de prouver les accusations de Juan Jesus. A moins que Francesco Acerbi ne confirme avec honnêteté cette épisode. En attendant, les décisions du juge sportif sont attendues d’ici mardi et pourrait ainsi demander un complément d’enquête. A noter qu’à la fin de la rencontre, Juan Jesus a confirmé que Francesco Acerbi, prenant conscience de la gravité de ses propos, était venu s’excuser au coup de sifflet final et le Brésilien a appelé au calme pour éviter d’alimenter la polémique. Des sanctions devront néanmoins être actées si toute cette histoire venait à être confirmée.