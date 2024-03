Inter-Napoli : Francesco Acerbi aurait insulté Juan Jesus de "sale nègre"

Cette 29ème journée de Serie A a été marquée par une belle affiche ce dimanche soir avec le déplacement du Napoli en Lombardie pour y affronter l’Inter, sur la pelouse du stade Giuseppe-Meazza. Alors que le Napoli montait en puissance, c’est finalement Matteo Darmian qui a su bénéficier d’une remise d’Alessandro Bastoni pour marquer avant la pause (43e). Un avantage précieux pour l’Inter Milan qui est parvenu à le conserver pendant longtemps, jusqu’à se voir supplanter par le coup de casque de Juan Jesus (81e) pour accrocher le nul (1-1).

A la 58ème minute, Juan Jesus est venu discuter vivement avec l’arbitre de la rencontre, Monsieur Federico La Penna, pointant du doigt le comportement de Francesco Acerbi, joueur de l’Inter Milan : «Ça ne me convient pas, il m’a dit 'Tu es un nègre’ et ça ne me convient pas. Ici il y a un symbole fort (montrant le patch Racism Out, ndlr)», a alors déclaré le défenseur brésilien à l’arbitre italien. A voir si la ligue italienne s’emparera de l’affaire pour lancer une enquête interne mais en tout cas l’ancien joueur de la Roma a pris sa revanche en égalisant en fin de rencontre pour accrocher le nul.