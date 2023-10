Lens s’attend à une grosse ambiance du Stade Bollaert contre Arsenal

La suite après cette publicité

Pour ses grands débuts au Stade Bollaert en Ligue des Champions, le RC Lens défiera Arsenal, mardi (21h) lors de la 2e journée de C1. 21 ans après sa dernière campagne européenne, l’enceinte lensoise promet un beau spectacle pour accueillir les Gunners. Après avoir ramené un nul de Séville lors de la première journée, les Lensois comptent sur le soutien de leurs supporters pour réaliser l’exploit, comme l’a évoqué Franck Haise, ce lundi.

«Cette compétition, on y est et on a mérité d’y être. Oui, on est outsider. Par rapport à Arsenal, on ne va pas se comparer. En Ligue des champions, c’est du plaisir d’être là. Accueillir ce match à Bollaert, c’est du plaisir, de l’adrénaline. On est dans cette configuration», a-t-il expliqué devant la presse. «On a vécu des ambiances extraordinaires. Jouer un match de Coupe d’Europe ici, c’est sympa à vivre. C’est beaucoup de fierté mais il faudra jouer ce match et pas se regarder. On s’attend à une grosse ambiance, comme on a eu à Séville», a également ajouté Florian Sotoca.

Suivez le match LENS - ARSENAL sur CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.