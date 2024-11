Le Borussia Dortmund prépare déjà sa prochaine vente à 100 M€

Le Borussia Dortmund ne vit pas le meilleur début de saison de son histoire. Nuri Sahin a du mal à imposer sa patte sur une équipe qu’il a récupérée en début de saison. Il ne débarquait pas de n’importe où non plus puisqu’il était adjoint la saison dernière d’Edin Terzic. Ce dernier a connu des hauts et des bas au club. Longtemps contesté, il a redoré son image à la fin de son aventure en menant le BvB en finale de la Ligue des Champions au printemps, simplement battu par un Real Madrid décidément insatiable.

La suite après cette publicité

En Bundesliga, Dortmund n’est que 5e, à dix longueurs déjà de son meilleur rival, le Bayern Munich, qu’il affronte ce samedi à 18h30. Sur le papier, ce nouveau Klassicker paraît déséquilibré tant les Bavarois semblent au-dessus du lot. Le club de la Ruhr a déjà perdu à quatre reprises en seulement 11 journées, dont un mémorable 5-1 encaissé sur la pelouse de Stuttgart. C’est plutôt sur la scène européenne, comme l’an passé, que les troupes de Sahin brillent cette saison. Elles sont d’ailleurs 4e après 5 journées.

Bynoe-Gittens est déjà dans le viseur des meilleurs clubs anglais

Mercredi dernier, les Borussen ont écrasé le Dinamo Zagreb en Croatie 3-0. Le premier but de la soirée fut l’œuvre de son meilleur joueur depuis le début de la saison, un certain Jamie Bynoe-Gittens. A 20 ans, l’ailier enchaîne les performances de haut vol. Déjà renversant contre le Club Bruges il y a quelques semaines, l’Anglais a remis le couvert. En Ligue des Champions, il affiche des statistiques étonnantes avec 4 buts et 1 passe décisive en 5 rencontres. En championnat d’Allemagne, il cumule 3 buts et 3 offrandes en 11 sorties.

La suite après cette publicité

L’ancien de Manchester City, arrivé en Allemagne à tout juste 16 ans (pour environ 100 000 euros en frais de formation), le même été que Jude Bellingham et alors que Jadon Sancho brillait déjà, est devenu le facteur X du Borussia Dortmund. Il est promis à un grand avenir et d’après Sky Sport Germany, Jamie Bynoe-Gittens est déjà dans le viseur des principaux clubs anglais : Liverpool, Chelsea, Arsenal et Tottenham. Des discussions ont même déjà eu lieu avec la direction du BvB, qui a fixé un prix : 100 M€. Mais Dortmund n’est pas pressé non plus de vendre puisque le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 après avoir prolongé il y a un an.